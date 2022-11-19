ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ 20 ພະຈິກ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (20 ພະຈິກ 1982 – 20 ພະຈິກ 2022), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ກໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ ທຸກຖ້ວນໜ້າ.
ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນ ເຊິ່ງຂະແໜງການສຶກສາບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ. ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ, ການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ພວມຢຶນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ຄຸນທາດ ແລະ ບຸກຄະລິກຂອງຄູອາຈານສູງກ່ວາ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວັງວ່າ ບັນດາຄູອາຈານ ຈະສຸດຈິດສຸດໃຈອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການສຶກສາຂອງປະເທດຊາດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ກັບຂະແໜງສຶກສາ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ບົດຜ່ອງ ຍົກລະດັບຂະແໜງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ, ປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງ ກໍ່ສ້າງປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ.