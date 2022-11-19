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ຂ່າວສານ

ປະທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ສົ່ງຈົດ​ໝາຍ​ອວຍ​ພອນເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາ​ດ​ວັນ​ຄູ​​ແຫ່ງ​ຊາດຫວຽດ​ນາມ 20 ພະ​ຈິກ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (20 ພະຈິກ 1982 – 20 ພະຈິກ 2022), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ກໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ ທຸກຖ້ວນໜ້າ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (20 ພະຈິກ 1982 – 20 ພະຈິກ 2022), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ກໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ ທຸກຖ້ວນໜ້າ.

  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ   

ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນ ເຊິ່ງຂະແໜງການສຶກສາບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ. ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ, ການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ພວມຢຶນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ຄຸນທາດ ແລະ ບຸກຄະລິກຂອງຄູອາຈານສູງກ່ວາ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວັງວ່າ ບັນດາຄູອາຈານ ຈະສຸດຈິດສຸດໃຈອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການສຶກສາຂອງປະເທດຊາດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ກັບຂະແໜງສຶກສາ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ບົດຜ່ອງ ຍົກລະດັບຂະແໜງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ, ປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງ ກໍ່ສ້າງປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຕີ​ລາຄາ 4 ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ບັນ​ລຸໄດ້​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ G20

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຕີ​ລາຄາ 4 ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ບັນ​ລຸໄດ້​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ G20

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ G20 ເມື່ອການນຳທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປີດທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູໃນໄລຍະຫຼັງໂຄວິດ - 19.
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