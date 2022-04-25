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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຮຽກຮ້ອງຈັດກອງປະຊຸມກັບປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Zelensky ຖືວ່າ “ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດລະດົມສົງຄາມນີ້ ລ້ວນແຕ່ສາມາດຢຸດຕິໄດ້”.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈັດການພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ລັດເຊຍ - ທ່ານ Vladimir Putin (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)  

 ວັນທີ 23 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈັດການພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ລັດເຊຍ - ທ່ານ Vladimir Putin ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມ “ຢຸດຕິສົງຄາມ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ Kiev, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Zelensky ຖືວ່າ “ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດລະດົມສົງຄາມນີ້ ລ້ວນແຕ່ສາມາດຢຸດຕິໄດ້”. ທ່ານZelensky ຢືນຢັນວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານ Putin ຖ້າຫາກສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະພາໄປເຖິງການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບລະຫວ່າງ ຢູແກຼນ ແລະ ລັດເຊຍ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົບປະ ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂການປະທະກັນຜ່ານທາງການທູດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ວັນທີ 24 ເມສາ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 8.813 ຄົນ
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