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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ: ການສຶກສາແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ

ວັນທີ 3 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ ແລະ ມອບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ກີ່ເຊີນ, ແຂວງເງະອານ ແລະ ພິທີໄຂ ສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕີກອງໄຂສົກຮຽນໃໝ່  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ   ການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພວກນ້ອງນັກຮຽນ ເປັນພື້ນຖານຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ປົດປ່ອຍມະນຸດ ຈາກຄວາມທຸກຍາກຫຼ້າຫຼັງ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ຜາສຸກ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ :

“ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳດ້ານການສຶກສາ, ເພື່ອບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ເບື້ອຫຼັງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ໊ອຍຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ໜູນຊ່ວຍ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວໃຫ້ທັນກັບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນທັດສະນະຊີ້ນຳອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ລຸລວງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຫັນບັນດາທັດສະນະຂອງພັກໃຫ້ເປັນລະບອບກົດໝາຍ, ສ້າງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ. ການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພວກນ້ອງນັກຮຽນ ເປັນພື້ນຖານຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ປົດປ່ອຍມະນຸດ ຈາກຄວາມທຸກຍາກຫຼ້າຫຼັງ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ຜາສຸກ”. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ກອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ UNMISS (ຊູດັງໃຕ້) ໂດຍໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ2 ເລກ 4 ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ (2/9/1945 – 2/9/2022).
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