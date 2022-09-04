ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ: ການສຶກສາແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພວກນ້ອງນັກຮຽນ ເປັນພື້ນຖານຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ປົດປ່ອຍມະນຸດ ຈາກຄວາມທຸກຍາກຫຼ້າຫຼັງ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ຜາສຸກ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ :
“ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳດ້ານການສຶກສາ, ເພື່ອບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ເບື້ອຫຼັງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ໊ອຍຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ໜູນຊ່ວຍ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວໃຫ້ທັນກັບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນທັດສະນະຊີ້ນຳອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ລຸລວງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຫັນບັນດາທັດສະນະຂອງພັກໃຫ້ເປັນລະບອບກົດໝາຍ, ສ້າງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ. ການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພວກນ້ອງນັກຮຽນ ເປັນພື້ນຖານຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ປົດປ່ອຍມະນຸດ ຈາກຄວາມທຸກຍາກຫຼ້າຫຼັງ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ຜາສຸກ”.