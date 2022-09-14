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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Samdech Heng Samrin ມາຍັງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Samdech Heng Samrin ມາຍັງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022.

 

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດ ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ

ວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Heng Samrin ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈເລຈາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍເນື້ອໃນຮ່ວມມື. ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Samdech Heng Samrin ມາຍັງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

        ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງທ່ານ ກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ທັດສະນະຄວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດອົງການນິຕິກຳສອງປະເທດໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ຕິດຕາມກວດກາຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ,ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງນາມແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Samdech Heng Samrin ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ສອງຝ່າຍຄວນຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຂອງສອງອົງການຊ່ວຍວຽກນັ້ນແມ່ນຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການບຳລຸງສ້າງ, ຍົກສູງ, ລົງເລິກ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການແປພາສາຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງປະເທດຄວນຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມື.
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