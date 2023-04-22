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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບພົນເອກ Raul Castro Ruz ແລະ ເລຂາຜູ້ທີໜຶ່ງ, ປະທານກູບາ Miguel Diaz -Canel

ທ່ານ ພົນເອກ Raul Castro Ruz ແລະ ທ່ານ Miguel Diaz -Canel, ເລຂາຜູ້ທີໜຶ່ງ, ປະທານກູບາ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບການນຳການປະຕິວັດ ກຸຍບາ, ພົນເອກ Raul Castro Ruz (ພາບ:quochoi.vn)  

ວັນທີ 20 ເມສາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ວັງປະຕິວັດ ກຸຍບາ, ນະຄອນຫຼວງ La Habana, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບການນຳການປະຕິວັດ ກຸຍບາ, ພົນເອກ Raul Castro Ruz ແລະ ທ່ານ Miguel Diaz -Canel, ເລຂາຜູ້ທີໜຶ່ງ, ປະທານກູບາ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ພົນເອກ Raul Castro Ruz ແລະ ທ່ານ Miguel Diaz -Canel, ເລຂາຜູ້ທີໜຶ່ງ, ປະທານກູບາ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຖືວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ສະແດງລັກສະນະຮອບດ້ານໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມອບໃຫ້ການນຳ ກຸຍບາ ປຶ້ມດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສູ່ລັດທິສັງຄົມນິຍົມຢູ່ ຫວຽດນາມ” ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ Esteban Lazo Hernandez ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການວັດທະນະທຳ, ສະແດງສິລະປະຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມພິເສດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ ຊຸດທີ X; ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີຜູ້ນຳ Fidel Castro Ruz ມາ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ; ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສາມັກຄີກັບພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 63 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ (1960 – 2023).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ

ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະພັກ, ແຕ່ລະປະເທດ; ແລກປ່ຽນ, ຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ ແລະ ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ, ພິເສດແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
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