ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັນລະຍາ ໄປຮອດ Yerevan, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ເມສາ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ) ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Zvartnots, Yerevan, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມນີ Alen Simonyan, ແຕ່ວັນທີ 02 – 05 ເມສາ 2025.
ຄາດວ່າ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ມີບັນດາການພົບປະ, ເຈລະຈາກັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ສ.ອາກເມນີ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ອາກເມນີ - ຫວຽດນາມ; ຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລສັງລວມແຫ່ງຊາດ Yerevan; ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ.