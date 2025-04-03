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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັນລະຍາ ໄປຮອດ Yerevan, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຄາດວ່າ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ມີບັນດາການພົບປະ, ເຈລະຈາກັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ສ.ອາກເມນີ.
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Zvartnots, Yerevan)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ເມສາ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ) ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Zvartnots, Yerevan, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມນີ Alen Simonyan, ແຕ່ວັນທີ 02 – 05 ເມສາ 2025.

        ຄາດວ່າ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ມີບັນດາການພົບປະ, ເຈລະຈາກັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ສ.ອາກເມນີ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ອາກເມນີ - ຫວຽດນາມ; ຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລສັງລວມແຫ່ງຊາດ Yerevan; ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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