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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ, ເງະອານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະຫງວນເວລາ 1 ນາທີເພື່ອອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພືຶ່ອຊາດ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກງເຊິ່ງ ຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ 3 ຫຼ່ຽມ ດົ່ງລົກ (ຕາແສງ ດົ່ງລົກ, ເມືອງ ການລົກ, ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ) ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ຈວງບົ່ນ (ຕາແສງ ມີ້ເຊີນ, ເມືອງ ໂດເລືອງ, ແຂວງ ເງະງານ).

ທີ່  ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະຫງວນເວລາ 1 ນາທີເພື່ອອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພືຶ່ອຊາດ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກງເຊິ່ງ ຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ຕໍ່ໜ້າດວງວິນຍານຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃດດຽວ, ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້, ສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຍາມໃດຖະໜຸຖະໜອມ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
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