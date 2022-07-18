ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ, ເງະອານ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ 3 ຫຼ່ຽມ ດົ່ງລົກ (ຕາແສງ ດົ່ງລົກ, ເມືອງ ການລົກ, ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ) ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ຈວງບົ່ນ (ຕາແສງ ມີ້ເຊີນ, ເມືອງ ໂດເລືອງ, ແຂວງ ເງະງານ).
ທີ່ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະຫງວນເວລາ 1 ນາທີເພື່ອອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພືຶ່ອຊາດ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກງເຊິ່ງ ຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ຕໍ່ໜ້າດວງວິນຍານຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃດດຽວ, ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້, ສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ.