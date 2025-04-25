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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ໃນແຜນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງປະເທດ ສປປ ລາວ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ 2025, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່້ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່່ອງ ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ.

  ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຕ້ອນຮັບ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ.  

  ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.  

  ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ."  

 

  ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນກັບ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.  

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​​ແກ່​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລ​ະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​​ແກ່​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລ​ະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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