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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຮອດ San Francisco, ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC 2023

ໃນຂອບເຂດບັນດາເຫດການຂອງສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2023, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະພ້ອມກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ APEC ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາເປັນແກ່ນສານສຳລັບເສດຖະກິດ ຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
ພິທີຕ້ອນຮັບປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ ສະໜາມບິນສາກົນ San Francisco (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ San Francisco, ອາເມລິກາ ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໃສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊຽນ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2023 ແລະ ສົມທົບກັບການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden.

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ໃນຂອບເຂດບັນດາເຫດການຂອງສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2023, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະພ້ອມກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ APEC ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາເປັນແກ່ນສານສຳລັບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ; ຍົກອອກການກຳນົດທິດ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດອື່ນໆ.

 ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະມີການພົບປະກັບບັນດາການນຳ ອາເມລິກາ; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວປາໄສ, ແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍຢູ່ສະພາການພົວພັນຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ (CFR). ທ່ານປະທານປະເທດຍັງຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂອງບາງບໍລິສັດ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ ອາເມລິກາ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມບັນດາການນຳເສດຖະກິດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 - 17 ພະຈິກຢູ່ San Francisco (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ ພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດຈີນສີຈິ້ນຜິງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ, ອາດຈະຊ່ວຍສອງປະເທດມະຫາອຳນາດຮັກສາການພົວພັນເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງປະສົບກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດທີ່ແກ້ງແຍ້ງກັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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