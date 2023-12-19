ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ້ຽມຢາມກອງບັນຊາການທະຫານພິເສດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944 – 22/12/2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກຳລັງທະຫານພິເສດ ຢູ່ເຫຼົ່າຮົບ ທະຫານພິເສດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບເວົ້າລວມ ແລະ ທະຫານພິເສດເວົ້າສະເພາະແມ່ນຍາມໃດກໍ່ແກ້ໄຂທຸກສະພາບການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ທ່ານເວົ້າວ່າ:
“ພວກເຮົາມີແຜນນະໂຍບາຍປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດນັບແຕ່ຫົວທີ,ແຕ່ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະພາບການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຊົມເຊີຍບັນດານັກຮົບ ທີ່ຝຶກອົບຮົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມເມົາມົວ. ຊົມເຊີຍບັນດານັກຮົບຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຫຼົ່າຮົບທະຫານພິເສດ ຈະສ້າງຫຼາຍຜົນງານກ່ວາອີກ, ສົມເປັນກຳລັງຍອດຢ້ຽມຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.