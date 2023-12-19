Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ້ຽມຢາມກອງບັນຊາການທະຫານພິເສດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກຳລັງທະຫານພິເສດ ຢູ່ເຫຼົ່າຮົບ ທະຫານພິເສດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944 – 22/12/2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກຳລັງທະຫານພິເສດ ຢູ່ເຫຼົ່າຮົບ ທະຫານພິເສດ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບເວົ້າລວມ ແລະ ທະຫານພິເສດເວົ້າສະເພາະແມ່ນຍາມໃດກໍ່ແກ້ໄຂທຸກສະພາບການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ທ່ານເວົ້າວ່າ:

“ພວກເຮົາມີແຜນນະໂຍບາຍປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດນັບແຕ່ຫົວທີ,ແຕ່ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະພາບການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຊົມເຊີຍບັນດານັກຮົບ ທີ່ຝຶກອົບຮົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມເມົາມົວ. ຊົມເຊີຍບັນດານັກຮົບຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.

ທ່ານປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຫຼົ່າຮົບທະຫານພິເສດ ຈະສ້າງຫຼາຍຜົນງານກ່ວາອີກ, ສົມເປັນກຳລັງຍອດຢ້ຽມຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ເຮືອບີນພິເສດທີ່ນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ອາຊຽນ) - ຍີ່ປຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top