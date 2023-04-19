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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນອາຍຸການຂອງຕົນຈະມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງແຮງ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ, ທັງຮັບຜິດຊອບ ສ. Marshall, ອາຍຸການ 2023 – 2026. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນອາຍຸການຂອງຕົນຈະມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ. ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ເນັ້ນໜັກວ່າຈະພ້ອມກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດຊຸກຍູ້ຂົງເຂດຮ່ວມມືພັດທະນາ, ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເພີ່ມທະວີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນສີຂຽວ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ໂອຕຣິດ : ການພົວພັນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ໂອຕຣິດ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ໂອຕຣິດ : ການພົວພັນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ໂອຕຣິດ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາ

ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ ຄວນໝູນໃຊ້. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ໂອຕຣິດ Alexander Schallenberg ເນັ້ນໜັກຄືດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
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