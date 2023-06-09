ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸນກາຣີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ມິຖຸນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marinela Petkova, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸນກາຣີ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ອວຍພອນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ຖືວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໝາກຜົນນີ້ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ 2 ປະເທດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 24 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ບຸນກາຣີ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກໃນປີ 2023 ນີ້ໂດຍໄວ; ສະເໜີໃຫ້ ບຸນກາຣີ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ໂດຍໄວ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນຂອງ ອີຢູ, ບຸນກາຣີ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດຂອງກັນກວ່າ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວ.
ສ່ວນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marinela Petkova ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ບຸນກາຣີ ກໍ່ຖືສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງກໍ່ຝາກຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີ ບຸນກາຣີ ທີ່ເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ .