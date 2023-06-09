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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸນກາຣີ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໝາກຜົນນີ້ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ 2 ປະເທດ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marinela Petkova, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸນກາຣີ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ມິຖຸນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marinela Petkova, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸນກາຣີ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ອວຍພອນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ຖືວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໝາກຜົນນີ້ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ 2 ປະເທດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 24 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ບຸນກາຣີ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກໃນປີ 2023 ນີ້ໂດຍໄວ; ສະເໜີໃຫ້ ບຸນກາຣີ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ໂດຍໄວ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນຂອງ ອີຢູ, ບຸນກາຣີ ແລະ  ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດຂອງກັນກວ່າ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວ.

ສ່ວນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marinela Petkova ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ບຸນກາຣີ ກໍ່ຖືສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງກໍ່ຝາກຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີ ບຸນກາຣີ ທີ່ເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ .

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ປ່ອນ​ລັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃຫ້​ສົມ​ບຸນ​ແບບ

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