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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕົກລົງຫຼຸດໂທດໃຫ້ນັກໂທດ 18 ກໍລະນີ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕົກລົງຫຼຸດໂທດຈາກການປະຫານຊີວິດລົງ ເປັນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ 18 ກໍລະນີທີ່ມີໃບຂໍຫຼຸດໂທດສົ່ງເຖິງປະທານປະເທດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍປະຕິບັດໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າປະທານປະເທດ, ວັນທີ 27 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕົກລົງຫຼຸດໂທດຈາກການປະຫານຊີວິດລົງ ເປັນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ 18 ກໍລະນີທີ່ມີໃບຂໍຫຼຸດໂທດສົ່ງເຖິງປະທານປະເທດ.

ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດຫຼຸດໂທດຈາກປະຫານຊີວິດຕາມຄຳຕັດສິນຂອງຄະດີທີ່ໄດ້ມີຜົນສັກສິດແລ້ວຕາມການກຳນົດຂອງກົດໝາຍແລ້ວນັ້ນລົງເປັນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກຕັດສິນ ນັ້ນແມ່ນການສະແດງນະໂຍບາຍອະໄພຍະໂທດ, ມະນຸດສະທຳຂອງລັດ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບັນດານັກໂທດທີ່ມີໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເປີດເສັ້ນທາງເພື່ອໃຫ້ເຂົາປັບຕົວໃຫ້ເປັນຄົນດີ, ດັດຕົວເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດກັບເມືອຫາຄອບຄົວ ແລະ ປະຊາຄົມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ

ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມມີ 3 ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ສຸມໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້, ຄື: “ການລົງທຶນສີຂຽວ”, “ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ”, “ພັດທະນາລະບົບສະໜອງ”.
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