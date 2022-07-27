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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ: ຄວນທະວີຄູນບັນດາແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບ່ອນທີ່ດີເດັ່ນຢ່າງແຮງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

   

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖ່າຍຮູບທີ່ລະນຶກກັບບັນດາຜູ້ແທນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ແທນຂອງສະມາຄົມອະດີດຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບ່ອນ ຫວຽດນາມ 100 ຄົນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ພິເສດ, ອະດີດຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບ່ອນຫຼາຍຄົນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອທີ່ສະຫງ່າລາສີ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມບື່ນຕົວຂຶ້ນໃນການດຳລົງຊີວິດ, ສ້າງເສດຖະກິດເກັ່ງ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ໃສແຈ້ງໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ແລະ ລຸ້ນໜຸ່ມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ:

        “ຮູບພາບທີ່ຕ້ອງທະວີຄູນຢ່າງແຮງກ່ວາອີກນັ້ນແມ່ນຊ່ວຍເຫຼືອກັນສ້າງເສດຖະກິດ, ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວທຸກຍາກ. ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບ່ອນບໍ່ພຽງແຕ່ມີການກະທຳທີ່ພິລະອາດຫານໃນການຕໍ່ສູ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ໃສແຈ້ງໃນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວທຸກຍາກ, ໃນການພັດທະນາ, ສ້າງເສດຖະກິດຢູ່ທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໄລຍະໃໝ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມບັນດາແຂວງຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິງເຫ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ກວາງຫງາຍ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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