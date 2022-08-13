ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ: ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຄວນພະຍາຍາມສູ້ຊົນ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສັນຕິພາບ ສປຊ ໃຫ້ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຈັດສົ່ງກຳລັງຕຳຫຼວດໄປເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ...
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ນາຍຕຳຫຼວດໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ສັນຕິພາບ ສປຊ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈຳການກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຈັດສົ່ງກຳລັງຕຳຫຼວດໄປເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບໃນໂລກ; ບົນພື້ນຖານການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນຮ່າງ “ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໄລຍະ 2014 – 2022 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ”, ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ, ການຈັດສົ່ງກຳລັງໄປເຂົ້າຮ່ວມຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍົກສູງພາບຫຼັກ, ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເວົ້າສະເພາະໃນການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ວາອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ຕີລາຄາສູງ ໝາກຜົນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນໜ້າສົ່ງເສີມຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໃນການຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)