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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ: ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຄວນພະຍາຍາມສູ້ຊົນ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສັນຕິພາບ ສປຊ ໃຫ້ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຈັດສົ່ງກຳລັງຕຳຫຼວດໄປເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ...

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຈັດສົ່ງກຳລັງຕຳຫຼວດໄປເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ...

   

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ນາຍຕຳຫຼວດໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ສັນຕິພາບ ສປຊ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈຳການກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.

        ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຈັດສົ່ງກຳລັງຕຳຫຼວດໄປເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບໃນໂລກ; ບົນພື້ນຖານການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນຮ່າງ “ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໄລຍະ 2014 – 2022 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ”, ທ່ານກ່າວວ່າ:

        “ພວກເຮົາສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ, ການຈັດສົ່ງກຳລັງໄປເຂົ້າຮ່ວມຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍົກສູງພາບຫຼັກ, ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເວົ້າສະເພາະໃນການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ວາອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ຕີລາຄາສູງ ໝາກຜົນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນໜ້າສົ່ງເສີມຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໃນການຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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