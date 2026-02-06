ຂ່າວສານ
ປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 01 ຂອງລັດຖະບານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫງຂ່າວນັດສາມັນປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນແທັງຕູ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນດ້ານເນື້ອໃນຂອງການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາ “ຈຸດອຸດຕັນ” ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 01 ຂອງລັດຖະບານ.
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແທັງຕູ ແລ້ວ, ດ້ວຍບົດບາດເປັນອົງການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ລັດຖະບານໃນຂົງເຂດນີ້, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະສຸມໃສ່ເປັນເສນາທິການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໝວດໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມ. ໃນນັ້ນ, ໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2026, ຄາດວ່າ ລັດຖະບານຈະຍື່ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິ 44 ສະບັບຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແທັງຕູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ກະຊວງຍຸຕິທຳຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຍື່ນສະເໜີກົມການເມືອງກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງຍຸດທະສາດສ້າງລະບົບກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ໃນສັງກາດໃໝ່, ຕາມຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງກະຊວງກໍ່ຈະຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບົດລາຍງານຍື່ນສະເໜີຂັ້ນມີສິດອຳນາດກ່ຽວກັບປະມວນມາດຖານ ແລະ ເຄື່ອງມືຕີລາຄາຄວາມຈຳເປັນຂອງລະບຽບການບໍລິຫານ, ເພື່ອຫັນເປັນງ່າຍດາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ”.