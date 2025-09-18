ຂ່າວສານ
ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ມາເລເຊຍ: ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ 2 ປະເທດ
ພາຍຫຼັງໄປຮອດ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 (AIPA 46) ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ມາເລເຊຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ສະຖານທູດສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເປີດກວ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສຳລັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ມາເລເຊຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາຈະແມ່ນກຸ່ມກ້ອນສາມັກຄີໝັ້ນຂົງເຂັ້ມແຂງຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ພວກເຮົາຕັ້ງໜ້າຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ມາເລເຊຍ ນຳໜ້າໃນຂົງເຂດ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ AI. ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນເພື່ອສາມາດສ້າງວິສາຫະກິດລົງທຶນຢູ່ທີ່ນີ້, ແລ້ວພວກເຮົາຈະກັບມາລົງທຶນຢູ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ”.