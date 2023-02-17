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ຂ່າວສານ

ປະກາດ 20 ຜົນງານໄດ້ຮັບລາງວັນ “ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2022”

ລາງວັນນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບຮູ້, ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 35 ປີ, ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນໃນ 10 ຂົງເຂດ
  ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງ (ພາບ:cand.com.vn)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດ 20 ຜົນງານດີເດັ່ນສະເໜີເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກທາງອິນເຕີເນັດຂອງລາງວັນ “ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2022”. ລາງວັນນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບຮູ້, ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 35 ປີ, ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນໃນ 10 ຂົງເຂດ. ປີນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບເອກະສານ 156 ສະບັບ, ຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເຊິ່ງລວມມີ: ການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ - ປະດິດຄິດສ້າງ, ການອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ -ເລີ່ມທຸລະກິດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ - ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ກິລາ - ກາຍຍະກຳ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ, ການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ.  

ພິທີເຊີດຊູ “ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2022” ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ມີນາ 2023, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄທ - ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ້ານການຫາປາຜິດກົດໝາຍ

ໄທ - ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ້ານການຫາປາຜິດກົດໝາຍ

ຕອບຄຳຖາມຕໍ່ນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະບານໄທ, ທ່ານຮອງໂຄສົກລັດຖະບານ ຣັດຈັນດາ ທະນາດິເຣກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບົດບັນທຶກນີ້ ຄາດການວ່າຈະໄດ້ລົງນາມຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ໄທ - ຫວຽດນາມ...
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