ຂ່າວສານ
ບົດລາຍງານ UPR ຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍເນື້ອໃນບໍ່ມີຄວາມພາວະວິໄສ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕາມ ກົນໄກສຳຫຼວດກວດກາປະຈຳໄລຍະ ຮອບທີ IV, ທ່ານ ດວ່ານຄັກຫວຽດ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຜິດຫວັງທີ່ສຸດ ຕໍ່ເລື່ອງ ເຖິງວ່າມີການປະກົດຕົວແຕ່ດົນນານຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວກັບບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ໃນບົດລາຍງານຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕາມກົນໄກສຳຫຼວດກວດກາປະຈຳໄລຍະ (UPR) ຮອບທີ 4 ຍັງມີຫຼາຍເນື້ອໃນຜິດກັບຄວາມເປັນຈິງ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ, ພ້ອມທັງມີການຕີລາຄາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂາດພາວະວິໄສ, ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ຍັງບໍ່ທັນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ກໍຄື ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດສິດທິມະນຸດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ”.