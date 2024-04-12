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ຂ່າວສານ

ບົດ​ລາຍ​ງານ UPR ຂອງ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ພາ​ວະ​ວິ​ໄສ

"ໃນບົດລາຍງານຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕາມກົນໄກສຳຫຼວດກວດກາປະຈຳໄລຍະ (UPR) ຮອບທີ 4 ຍັງມີຫຼາຍເນື້ອໃນຜິດກັບຄວາມເປັນຈິງ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ, ພ້ອມທັງມີການຕີລາຄາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂາດພາວະວິໄສ, ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ຍັງບໍ່ທັນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ກໍຄື ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດສິດທິມະນຸດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ”.
ທ່ານ ດວ່ານຄັກຫວຽດ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕາມ ກົນໄກສຳຫຼວດກວດກາປະຈຳໄລຍະ ຮອບທີ IV, ທ່ານ ດວ່ານຄັກຫວຽດ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຜິດຫວັງທີ່ສຸດ ຕໍ່ເລື່ອງ ເຖິງວ່າມີການປະກົດຕົວແຕ່ດົນນານຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວກັບບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ໃນບົດລາຍງານຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕາມກົນໄກສຳຫຼວດກວດກາປະຈຳໄລຍະ (UPR) ຮອບທີ 4 ຍັງມີຫຼາຍເນື້ອໃນຜິດກັບຄວາມເປັນຈິງ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ, ພ້ອມທັງມີການຕີລາຄາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂາດພາວະວິໄສ, ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ຍັງບໍ່ທັນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ກໍຄື ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດສິດທິມະນຸດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ໄທ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ໄທ

ງານຕະຫຼາດນັດໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 60 ຮ້ານວາງສະແດງ, ທີ່ມາຈາກ 90 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຂອງ 4 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ມີ 45 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີ 16 ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ.
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