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ຂ່າວສານ

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສິ​ດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ EU ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ທີ່ຂາດ​ພາ​ວະ​ວິ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ເຖິງວ່າບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກອອກບາງຜົນງານ ແລະ ບາດກ້າວເດີນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກໍຕາມ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດທີ່ຂາດພາວະວິໄສອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ສ່ອງແສງບໍ່ຖືກຕ້ອງສະພາບການຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽນດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃນໂລກ ປີ 2023 ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ມີເນື້ອໃນສ່ອງແສງສະພາບການສິດທິມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽນດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ເຖິງວ່າບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກອອກບາງຜົນງານ ແລະ ບາດກ້າວເດີນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກໍຕາມ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດທີ່ຂາດພາວະວິໄສອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ສ່ອງແສງບໍ່ຖືກຕ້ອງສະພາບການຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢັ້ງຢືນມາເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດແມ່ນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງລັດ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຂອງວິວັດທະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຂອງພາລະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມານະພະຍາຍາມເພື່ອເປົ້າໝາຍຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສິດຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາສິດເສລີພື້ນຖານຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບປະກັນເຄົາລົບປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນງານຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕັດສິນໃຈເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ.
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