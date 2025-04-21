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ຂ່າວສານ

ບົດຮຽນຈາກມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ປີ 1975 ຍັງມີຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມໃນສັງກາດພັດທະນາໃຫມ່

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຢັ້ງຢືນ ມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ ປີ 1975 ແມ່ນໝາກຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ
ທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ. (ພາບ:TTXVN)

ສະເຫລີມສະຫລອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາປີ 1975 – 30 ເມສາປີ 2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ເມສາ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ “ມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ປີ 1975 ດ້ວຍສັງກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ”

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຢັ້ງຢືນ ມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ ປີ 1975 ແມ່ນໝາກຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ຂອງເຈດຈະນົງທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສັນຕິພາບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ, ທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ນັ້ນແມ່ນໝາກຜົນທີ່ເໝາະສົມກັບໄລຍະທາງແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກາກກ່ຳ, ສິ່ງທົດສອບດ້ວຍບັນດາການເສຍສະຫລະ, ຄວາມສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງກອງທັບແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ ປີ 1975 ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນແນວທາງການປະຕິວັດເປັນເຈົ້າການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ວິທີການຊີ້ນຳນຳພາອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ, ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງກຳລັງແຮງສົງຄາມປະຊາຊົນ, ສະແດງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຂອງລັດທີຮັກຊາດສົມທົບຢ່າງແຫນ້້ນແຟ້ນກັບເຈດຈຳນົງທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ຂອງກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສົມທົບກັບກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄຫມ”

ມີບົດປະກອບຄຳເຫັນກວ່າ 120 ບົດໄດ້ສົ່ງເຖິງກອງປະຊຸມສຳມະນາດ ແລະ 14 ບົດແມ່ນຂອງບັນດາການນຳພັກ, ລັດ, ກະຊວງ ຂະແຫນງການທີ່ໄດ້ນຳສະເຫນີທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາປີ 1975 ໃນພາລະກິດປະຕິບັດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນການສືບທອດມູນເຊື້ອ, ເຈດຈະນົງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈການປະຕິວັດໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນຕະຫລອດ 50 ປີຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ເມື່ອເດືອນເມສາ ວຽນມາ, ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄລຍະພຸດທະສັກກະລາດ, ປະຊາຄົມນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍພາກັນກະກຽມຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ປີ 2025, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2568 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມກັນຈັດງານບຸນ ແລະ ເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຢູ່ທາງບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກະຕຸກຊຸກຍູ້ກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ອີກດ້ວຍ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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