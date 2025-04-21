ຂ່າວສານ
ບົດຮຽນຈາກມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ປີ 1975 ຍັງມີຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມໃນສັງກາດພັດທະນາໃຫມ່
ສະເຫລີມສະຫລອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາປີ 1975 – 30 ເມສາປີ 2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ເມສາ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ “ມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ປີ 1975 ດ້ວຍສັງກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ”
ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຢັ້ງຢືນ ມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ ປີ 1975 ແມ່ນໝາກຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ຂອງເຈດຈະນົງທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສັນຕິພາບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ, ທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ນັ້ນແມ່ນໝາກຜົນທີ່ເໝາະສົມກັບໄລຍະທາງແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກາກກ່ຳ, ສິ່ງທົດສອບດ້ວຍບັນດາການເສຍສະຫລະ, ຄວາມສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງກອງທັບແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ມະຫາໄຊລະດູບານໃຫມ່ ປີ 1975 ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນແນວທາງການປະຕິວັດເປັນເຈົ້າການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ວິທີການຊີ້ນຳນຳພາອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ, ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງກຳລັງແຮງສົງຄາມປະຊາຊົນ, ສະແດງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຂອງລັດທີຮັກຊາດສົມທົບຢ່າງແຫນ້້ນແຟ້ນກັບເຈດຈຳນົງທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ຂອງກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສົມທົບກັບກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄຫມ”
ມີບົດປະກອບຄຳເຫັນກວ່າ 120 ບົດໄດ້ສົ່ງເຖິງກອງປະຊຸມສຳມະນາດ ແລະ 14 ບົດແມ່ນຂອງບັນດາການນຳພັກ, ລັດ, ກະຊວງ ຂະແຫນງການທີ່ໄດ້ນຳສະເຫນີທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາປີ 1975 ໃນພາລະກິດປະຕິບັດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນການສືບທອດມູນເຊື້ອ, ເຈດຈະນົງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈການປະຕິວັດໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນຕະຫລອດ 50 ປີຜ່ານມາ.