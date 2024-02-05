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ຂ່າວສານ

ບຸນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ຂອງ ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ການາດາ ໄດ້ສ້າງບັນດາຈຸດໃໝ່ອ່ຽມ ໃນລາຍການວົງຄະນະຍາດ ປີມະໂລງດ້ວຍການສະແດງສິລະປະ ກ່ຽວກັບພາບພົດຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດຍາມລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ.
ບັນດາໄວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ຢູ່ການາດາ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ  Ottawa, ປະເທດ ການາດາ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ໄດ້ຈັດບຸນເຕັດວົງຄະນະຍາດ ໃນບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ອົບອຸ່ນ, ປະກອບສວ່ນພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາມູນເຊື້ອຊົນຊາດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມຫວຽດນາມ ຢູ່ການາດາ. ເຫດການດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ການາດາ, ພິເສດແມ່ນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ ການາດາ, ກໍ່ຄືຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້. ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ການາດາ ໄດ້ສ້າງບັນດາຈຸດໃໝ່ອ່ຽມ ໃນລາຍການວົງຄະນະຍາດ ປີມະໂລງດ້ວຍການສະແດງສິລະປະ ກ່ຽວກັບພາບພົດຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດຍາມລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ.

ຢູ່ ອານເຊຣີ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ມີຊາວຫວຽດນາມ ນັບຮ້ອຍຄົນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບັນດາຄອບຄົວເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍລຸ້ນຄົນ ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ປະເທດ ອານເຊຣີ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຢູ່ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ Algiers ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຮັບຕ້ອນບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024. ລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ” ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອານເຊຣີ ຈັດຂຶ້ນໃນທຸກປີ ໄດ້ກາຍເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງບັນດາຄອບຄົວເຊື້ອຊາດຫວຽດນາມທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດ ອານເຊຣີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຊົມ​ເຊີຍ ພັກ, ​​ຮັບ​ຕ້ອນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ໂລງ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້​ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຊົມ​ເຊີຍ ພັກ, ​​ຮັບ​ຕ້ອນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ໂລງ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້​ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຫງວຽນເຕິດແທັງ, ນະຄອນຕຽນກວາງ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມວັດນະຄະດີສິລະປະແຂວງ ຈັດຕັ້ງວັນບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ ແລະ ປຸກລະດົມລາງວັນສື່ມວນຊົນປີ 2024.
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