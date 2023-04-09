ຂ່າວສານ
ບຸນປີໃໝ່ ລາວ ພ.ສ 2566 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ດ່ານັ້ງ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ເມສາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ລາວ (ພ.ສ 2566) ຢູ່ດ່ານັ້ງ, ທ່ານ ໂຮ່ກີມິງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ທາງນະຄອນຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການພົວພັນຮ່ວມມື, ມິດຕະພາບ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ, ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ນະຄອນດ່ານັ້ງໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 35 ສະບັບກັບ 7 ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ອາດເຫັນໄດ້ວ່າ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວເວົ້າລວມ ແລະ ນະຄອນດ່ານັ້ງ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວເວົ້າສະເພາະ ມີການພັດທະນາ ແລະ ສະໜິດຕິດພັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຍາມໃດສອງຝ່າຍກໍ່ຮ່ວມມືກັນ ສາມັກຄີ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກ່ວາອີກ. ດ່ານັ້ງກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບບັນດາແຂວງພາກໃຕ້, ພາກກາງລາວວ່າ ໃນໄລຍະ 2023 - 2027 ສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ຮ່ວມມືກັນໃນຂົງເຂດດຶງດູດເງິນລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, logistics; ແນະນຳ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຊອກຫາກາລະໂອກາດລົງທຶນຢູ່ນະຄອນດ່ານັ້ງ ກໍ່ຄືບັນດາແຂວງພາກໃຕ້, ພາກກາງລາວ.