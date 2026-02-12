ຂ່າວສານ
ບຸນເຕັດຢູ່ ຝລັ່ງ: ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະບົບຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Carrefour
ເຫດການບໍ່ພຽງແຕ່ວາດພາບຄືນບັນຍາກາດປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ (ບຸນເຕັດ) ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດ ຝລັ່ງ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນ ເມື່ອເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ VIFON ໄດ້ວາງຂາຍສິນຄ້າຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້ານີ້, ດ້ວຍບັນດາປະເພດສິນຄ້າ, ຄື: ເຝີສຳເລັດຮູບ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ຮູຕຽວ… ຕອບສະໜອງໄດ້ບັນດາມາດຕະການດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຕະຫຼາດ ເອີລົບ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ທ່ານ ຫວູແອັງເຊີນ, ທີ່ປຶກສາຝ່າຍການຄ້າ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ການມີໜ້າຂອງ VIFON ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢືນຢັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາມໃດກໍ່ຈະຢູ່ທີ່ນີ້, ມີຄວາມໃກ້ຊິດຕິດແທດຕະຫຼາດ, ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມເດີນທາງເພື່ອນຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ອອກສູ່ໂລກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສັງກາດໃໝ່”.