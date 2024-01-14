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ຂ່າວສານ

ບຸນເຕັດຊຸມຊົນ - “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ” ຢູ່ ຈີນ

ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຈີນ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
(ທີ່ການພົບປະ)

ວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ (ຈີນ) ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ໄດ້ຈັດງານພົບປະສະໜິດສະໜົມກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮໍ່າຮຽນ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີ 2024.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ຟ້າມຊາວມາຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາບາດກ້າວໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໝາກຜົນທີ່ແທດຈິງ ແລະ ອຸດົມສົມບູນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນບັນດາການຢ້ຽມຢາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດໃນປີ 2023.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຈີນ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ພ້ອມທັງຖືເປັນສຳຄັນບັນດາເຫດການພົບປະກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດວຽນມາ, ຖືນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມື, ລົງທຶນເຂົ້າ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
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