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ຂ່າວສານ

ບຸນວັນ​​ເພງ​ເດືອນ​ຈຽງ ຢູ່​ໂຮ້ຍ​ອານ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ແມ່ນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ບຸນວັນເພງເດືອນຈຽງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນທີ່ສຳຄັນມີມາແຕ່ດົນນານ ຢູ່ໂຮ້ຍອານ. ມີມູນຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ງານບຸນ ຢູ່ໂຮ້ຍອານ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິວັດການປະສົມປະສານລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ.
  ພາບປະກອບ: ດັກແທງ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ແຂວງກ໋ວາງນາມ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ບຸນວັນເພງເດືອນຈຽງ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ້ຍອາຍ, ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸແຫ່ງຊາດ.

ບຸນວັນເພງເດືອນຈຽງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນທີ່ສຳຄັນມີມາແຕ່ດົນນານ ຢູ່ໂຮ້ຍອານ. ມີມູນຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ງານບຸນ ຢູ່ໂຮ້ຍອານ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິວັດການປະສົມປະສານລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ.

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ ເມືອງເກົ່າໂຮ້ຍອານ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ ພະພຸດທະຮູບ, ເທວະດາ, ບັນພະບຸລຸດ… ພາວະນາຂໍຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ. ວັນບຸນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃຫຍ່ທີ່ສຸດຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ໂດຍປະຊາຄົມປະຊາຊົນເມືອງເກົ່າໂຮ້ຍອານຮັກສາໄດ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ໄຂ​ງານ​ບຸນ​ວິ​ຫານ​ເ​ຈິ່ນ​ - ຈຸດ​ຄວາມ​ງາມ​ຍາມ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ໃນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ

ພິ​ທີ​ໄຂ​ງານ​ບຸນ​ວິ​ຫານ​ເ​ຈິ່ນ​ - ຈຸດ​ຄວາມ​ງາມ​ຍາມ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ໃນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 14 ເດືອນ ຈຽງ ປີແມວ 2023), ເຂດປູສະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດວັດທະນະທຳ ວິຫານ ເຈິ່ນ - ວັດທາບ (ນະຄອນນາມດິງ, ແຂວງ ນາມດິງ), ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານບຸນວິຫານເຈີ່ນລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023.
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