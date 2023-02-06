ຂ່າວສານ
ບຸນວັນເພງເດືອນຈຽງ ຢູ່ໂຮ້ຍອານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸແຫ່ງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ແຂວງກ໋ວາງນາມ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ບຸນວັນເພງເດືອນຈຽງ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ້ຍອາຍ, ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸແຫ່ງຊາດ.
ບຸນວັນເພງເດືອນຈຽງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນທີ່ສຳຄັນມີມາແຕ່ດົນນານ ຢູ່ໂຮ້ຍອານ. ມີມູນຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ງານບຸນ ຢູ່ໂຮ້ຍອານ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິວັດການປະສົມປະສານລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ.
ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ ເມືອງເກົ່າໂຮ້ຍອານ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ ພະພຸດທະຮູບ, ເທວະດາ, ບັນພະບຸລຸດ… ພາວະນາຂໍຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ. ວັນບຸນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃຫຍ່ທີ່ສຸດຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ໂດຍປະຊາຄົມປະຊາຊົນເມືອງເກົ່າໂຮ້ຍອານຮັກສາໄດ້.