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ຂ່າວສານ

ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ໂມງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ປີ 2026: ປະ​ຢັດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້ 463.000 kWh

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດບໍລິຫານລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ຕະຫຼາດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NSMO), ພາຍຫຼັງ 1 ຊົ່ວໂມງມອດໄຟຕອບສະໜອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ໂມງໜ່ວຍໂລກປີ 2026 (ແຕ່ 20 ໂມງ 30 ນາທີ ຫາ 21 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 28 ມີນາ 2026), ທົ່ວປະເທດປະຢັດໄຟຟ້າໄດ້ 463.000 kWh.
  ຖະໜົນຢູ່ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ມອດໄຟຕອບສະໜອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ໂມງໜ່ວຍໂລກ ປີ 2026 (ພາບປະກອບ: qdnd.vn)  

ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ຈະສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນປະສິດທິຜົນແຜ່ກະຈາຍຂອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ໂມງໜ່ວຍໂລກ ຫວຽດນາມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ເຫດການທີ່ມີລັກສະນະເປັນສັນຍາລັກເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີການຫັນປ່ຽນສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ກາຍເປັນການກະທຳລະອຽດໃນໝູ່ມະຫາຊົນເທື່ອລະກ້າວອີກດ້ວຍ. ຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍມາຫຼາຍປີ, ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມຊິນເຄີຍໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ໂມງໜ່ວຍໂລກ ແມ່ນເຫດການປະຈຳປີທີ່ມີຂອບຂະໜາດທົ່ວໂລກ, ໂດຍໄດ້ລິເລີ່ມແຕ່ປີ 2007, ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເກືອບ 200 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ປີ 2026 ສ້າງຂີດໝາຍປີທີ 18 ທີ່ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຕອບສະໜອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຢາ​ລາຍ 2026 ພູ​ຜາ​ປ່າ​ໄມ້​ອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່ ແລະ ທະ​ເລ​ສີ​ຂຽວ

ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຢາ​ລາຍ 2026 “ພູ​ຜາ​ປ່າ​ໄມ້​ອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່ ແລະ ທະ​ເລ​ສີ​ຂຽວ”

ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຢາລາຍ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພູຜາປ່າໄມ້ອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ທະເລສີຂຽວ” ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມີນາ ຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ.
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