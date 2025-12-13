ຂ່າວສານ
ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແມ່ນຂົວຕໍ່ມິດຕະພາບ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ບັນດາປະເທດ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີໃຕ້, ອາຊີກາງ, ອາຟະລິກາ, ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ບາລິກ ແລະ ບານການ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ.ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນອາຍຸການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຂົວຕໍ່ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ. ສ່ວນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.”
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສິງກະໂປ Rajpal Singh, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນເດຍ Tshering W. Sherpa ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີເລ Nasly Isabel Bernal Prado.