ຂ່າວສານ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກພະຍຸເລກທີ 3
ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃຫ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ 700 ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ຊື່ງລວມມີ: ຄຸ, ເກີບຢ່າງ, ຜ້າຫົ່ມ, ຢຸກຢາ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ຈຳເປັນ….ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາປະຊາຄົມຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍຸເລກທີ 3 ຢູ່ ແຂວງ ອຽນບາຍ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກູ້ຊ່ວຍສຸກເສີນຢາຂ້າຊື້ອ 1 ລ້ານເມັດ ແລະ ຕຸກນ້ຳ 500 ຕຸກໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍບັນດາແຂວງ ນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພະຍຸເລກທີ 3 ເຊັ່ນດຽວກັນ.