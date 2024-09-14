Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາ​ມ ແກ​້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ພະ​ຍຸ​ເລກ​ທີ 3

ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກູ້ຊ່ວຍສຸກເສີນຢາຂ້າຊື້ອ 1 ລ້ານເມັດ ແລະ ຕຸກນ້ຳ 500 ຕຸກໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ.
(ພາບ: WHO)

ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃຫ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ 700 ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ຊື່ງລວມມີ: ຄຸ, ເກີບຢ່າງ, ຜ້າຫົ່ມ, ຢຸກຢາ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ຈຳເປັນ….ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາປະຊາຄົມຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍຸເລກທີ 3 ຢູ່ ແຂວງ ອຽນບາຍ.

  ໃນວັນດຽວກັນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກູ້ຊ່ວຍສຸກເສີນຢາຂ້າຊື້ອ 1 ລ້ານເມັດ ແລະ ຕຸກນ້ຳ 500 ຕຸກໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍບັນດາແຂວງ ນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພະຍຸເລກທີ 3 ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ຊາ​ຄົມຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ລາວອ​ວາຍ​ໜ້າ​ມາ​ສູ່ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປະ​ຊາ​ຄົມຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ລາວອ​ວາຍ​ໜ້າ​ມາ​ສູ່ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປັດຈຸບັນ ມີຊາວຫວຽດນາມກ່ວາ 100.000ຄົນໄດ້ເລືອກເອົາລາວເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນແຫ່ງທີສອງເພື່ອສະໜິດຕິດພັນ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະແມ່ນປັນຍາຊົນ, ນັກທຸລະກິດຫຼືແມ່ນຊາວອອກແຮງງານກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຖິງວ່າຢູ່ຂະແໜງອາຊີບໃດປະຊາຊົນຫວຽດນາມຢູ່ດິນແດນລາວຍາມໃດກໍ່ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳການກຸສົນອວາຍໜ້າມາຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top