Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ລະ​ດັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ປີ 2025 ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນດາບົດລາຍງານສາກົນທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025, ເມື່ອບັນດາເສົາຄ້ຳການເຕີບໂຕຕົ້ນຕໍສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອາດສາມາດຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເດີ່ນຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າສົ່ງອອກຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນສາກົນ ຫາຍຟ່ອງ

ໃນສະພາບການເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຖືກກຳລັງກົດດັນຫຼາຍຢ່າງຈາກການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານນະໂຍບາຍກໍຕາມ, ແຕ່ ຫວຽດນາມ ພວມພື້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືເປັນກໍລະນີພິເສດຂອງພາກພື້ນ. ບັນດາບົດລາຍງານສາກົນທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025, ເມື່ອບັນດາເສົາຄ້ຳການເຕີບໂຕຕົ້ນຕໍສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອາດສາມາດຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງ.

        ດ້ວຍລະດັບ GDP ໃນໄຕມາທີ III/2025 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 8,23% ນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າ 6 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ, ລວມມີ: ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໄລ່ສະເລ່ຍ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ, GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,85% ຮັກສາການຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ. ສິ່ງທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃຫ້ການຕີລາຄາສູງພິເສດບໍ່ພຽງແຕ່ນອນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນໂຄງປະກອບການເຕີບໂຕ ເມື່ອຮັບຮູ້ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຢູ່ບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ - ການກໍ່ສ້າງ; ການບໍລິການ; ກະສິກຳ.

        ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນສາກົນກໍ່ໄດ້ມີການດັດປັບຍົກລະດັບຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນ. ທະນາຄານ HSBC ແລະ Standard Chartered ໄດ້ຍົກລະດັບການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ຂຶ້ນຕາມລຳດັບແມ່ນ 7,9% ແລະ 7,5%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ນົດ​ຈຸດ​ຢືນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ເງິນ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030

ກຳ​ນົດ​ຈຸດ​ຢືນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ເງິນ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ການເງິນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳນົດຈຸດຢືນ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ - ການເງິນ ໄລຍະ 2026 – 2030” ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 05 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top