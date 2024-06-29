ຂ່າວສານ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ EU - ອາຊຽນ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມເພື່ອມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນວິສາຫະກິດສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ EU - ອາຊຽນ ໂດຍທ່ານ Jens Rubbert ປະທານສະພາເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍູ້ແຮງການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ; ສຸມໃສ່ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາວິສາຫະກິດ EU ແລະ ອາຊຽນ ມີຄວາມສົນໃຈ, ໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບວຽກງານບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Jens Rubbert ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການກຳນົດທິດພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືໝາກຜົນພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາໄວທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ EU - ອາຊຽນ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງແຮງ, ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.