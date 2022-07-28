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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ EuroCham ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂຽວ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ FDI, ມີເກືອບ 90% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຖືກຖາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຂົງເຂດຂຽວເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຕື່ມອີກ.

ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ FDI, ມີເກືອບ 90% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຖືກຖາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຂົງເຂດຂຽວເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຕື່ມອີກ.

    

(ພາບປະກອບ: daibieunhandan.vn)

ຕາມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີຣົບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (EuroCham)  ທີ່ໄດ້ປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ມີ 79% ການນຳບັນດາວິສາຫະກິດສະມາຊິກ EuroCham ຕີລາຄາວ່າ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ FDI, ມີເກືອບ 90% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຖືກຖາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຂົງເຂດຂຽວເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຕື່ມອີກ.

        ການສຳຫຼວດຂອງ EuroCham ກໍໄດ້ກຳນົດສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການລົງທຶນຂອງ ເອີຣົບ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. 35% ຈຳນວນການນຳວິສາຫະກິດຖືກຖາມ ຖືວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ ແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມເງິນລົງທຶນ FDI. ໃນຂະນະນັ້ນ, 24% ຖືວ່າ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນປັດໄຈຕົ້ນຕໍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ປີ 2022, ຄົບຮອບ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາຄຸນງາມຄວາມດີຂອງນັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເສຍອົງຄະໄດ້ອຸທິດສ່ວນເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ການທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຸກທ້ອງຖິ່ນໃນຊຸມວັນນີ້, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ອັນໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ຕໍ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.
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