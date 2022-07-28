ຂ່າວສານ
ບັນດາວິສາຫະກິດສະມາຊິກຂອງ EuroCham ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ
ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ FDI, ມີເກືອບ 90% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຖືກຖາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຂົງເຂດຂຽວເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຕື່ມອີກ.
(ພາບປະກອບ: daibieunhandan.vn)
ຕາມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີຣົບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (EuroCham) ທີ່ໄດ້ປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ມີ 79% ການນຳບັນດາວິສາຫະກິດສະມາຊິກ EuroCham ຕີລາຄາວ່າ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ FDI, ມີເກືອບ 90% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຖືກຖາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຂົງເຂດຂຽວເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຕື່ມອີກ.
ການສຳຫຼວດຂອງ EuroCham ກໍໄດ້ກຳນົດສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການລົງທຶນຂອງ ເອີຣົບ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. 35% ຈຳນວນການນຳວິສາຫະກິດຖືກຖາມ ຖືວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ ແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມເງິນລົງທຶນ FDI. ໃນຂະນະນັ້ນ, 24% ຖືວ່າ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນປັດໄຈຕົ້ນຕໍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)