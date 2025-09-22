Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ສິ​ລະ​ປະ​ພິ​ເສດ, ຄອນ​ເສີດ ສະ​ແດງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ, ຄວາມສະ​ຫງ່າ​ງາມ ແລະ ຄວາມ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົ​ງ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຄອນເສີດ "V Fest - Vietnam Today" ເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ສູນຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ (ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ “V Fest – Vietnam Today” (ພາບ: VTV)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກເຮົາ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ລັດ, ລັດຖະບານ ພວມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ອຸດສາຫະກຳບັນເທິງ; ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍ: ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ພື້ນຖານວັດທະນະທຳອະລິຍະທຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ປະກອບສ່ວນຫັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ມສີສັນຊາດອອກສູ່ໂລກ ແລະ ຮັບເອົາຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງມວນມະນຸດ; ບັນດານັກສິລະປະກອນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈເພື່ອສິລະປະ, ເພື່ອການຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ.

“V Fest – Vietnam Today” ແມ່ນເຫດການດົນຕີໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງປະຊາຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່. ຍ້ອນໄດ້ຮັບການລົງທຶນຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, “V Fest – Vietnam Today” ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງລາຍການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມຈິດ, ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຊົມປະມານ 22.000 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

