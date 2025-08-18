Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ທ່ານ Lázaro Alberto Álvarez Casas ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ລາວ ແລະ ກຸຍບາ.
ພິທີມອບຫຼຽນໄຊອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ກຸຍບາ ໃຫ້ແກ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່າວັນຊາດ ຫວຽດນາມ, 80 ແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ 20 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ (19/8/2005 - 19/8/2025), ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຫຼຽນໄຊອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ກຸຍບາ ໃຫ້ແກ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ທ່ານ Lázaro Alberto Álvarez Casas ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ລາວ ແລະ ກຸຍບາ. ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາລາງວັນດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນການຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບກຳລັງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ກຳລັງພາຍໃນກຸຍບາ. ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ຽງບ່າຮ່ຽງໄຫຼ່, ຮ່ວມເດີນທາງກັບກຳລັງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ກຳລັງພາຍໃນກຸຍບາ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສັນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປະກກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຸຍບາເຂັ້ມຂຸ້ນຕື່ມອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຊາດ ຫ​ວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ: ວິ​ວັດ​ກ​າ​ນ​ຫັນ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດເຮັດ​ໄດ້ ​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ອາດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຊາດ ຫ​ວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ: ວິ​ວັດ​ກ​າ​ນ​ຫັນ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດເຮັດ​ໄດ້ ​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ອາດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້

ທ່ານ Clement ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ຍາມໃດກໍ່ເປີດເຜີຍໃນການຮ່ວມມື ແລະ ສວມບົດບາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວິວັດການສັນຕິພາບສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top