ຂ່າວສານ
ບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນພ້ອມກັນມີການກະທຳເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວ້ດລ້ອມ
ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພວມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນພ້ອມກັນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ”.
ບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນພ້ອມກັນມີການກະທຳເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວ້ດລ້ອມ (ພາບ: ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມກຳປູເຈຍ)
ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ ແລະ ພວມສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາເສກດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼັງໂຄວິດ 19 ເພື່ອຮັບມືກັບໄພນາບຂູ່ຈາກພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: ພະຍາດລະບາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນຫາພູມສາດການເມືອງ, ໃນນັ້ນຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ນ. ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ທີ່ພິທີເປີດກອງປະຊຸມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງທີ 33 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ, ກຳປູເຈ້ຍ, ທ່ານ Tin Ponlok, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ກຳປູເຈຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພວມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນພ້ອມກັນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ”. ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພວມມຸ້ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຢືນຍົງ… ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມຈະສຸມໃສ່ເຈັດຍຸດທະສາດຫຼັກ: ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເຂດແຄມທະເລ, ຕົວເມືອງຖາວອນ, ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)