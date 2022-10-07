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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນອາ​ຊຽນ​ພ້ອມ​ກັນ​ມີການ​ກະ​ທຳເພື່ອ​ຮັບ​ມືກັບ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວ້ດ​ລ້ອມ

ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພວມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນພ້ອມກັນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ”.

ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພວມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນພ້ອມກັນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ”.

    

ບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນພ້ອມກັນມີການກະທຳເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວ້ດລ້ອມ (ພາບ: ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມກຳປູເຈຍ)

ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ ແລະ ພວມສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາເສກດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼັງໂຄວິດ 19 ເພື່ອຮັບມືກັບໄພນາບຂູ່ຈາກພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: ພະຍາດລະບາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນຫາພູມສາດການເມືອງ, ໃນນັ້ນຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ນ. ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ທີ່ພິທີເປີດກອງປະຊຸມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງທີ 33 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ, ກຳປູເຈ້ຍ, ທ່ານ Tin Ponlok, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ກຳປູເຈຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພວມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນພ້ອມກັນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ”. ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພວມມຸ້ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຢືນຍົງ… ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມຈະສຸມໃສ່ເຈັດຍຸດທະສາດຫຼັກ: ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເຂດແຄມທະເລ, ຕົວເມືອງຖາວອນ, ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂຄ​ສະ​ນາການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຜ່ານ​ດົນ​ຕີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ຂອງຫວຽດ​ນາມ

ການ​ໂຄ​ສະ​ນາການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຜ່ານ​ດົນ​ຕີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ຂອງຫວຽດ​ນາມ

ກົມໃຫຍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Tiktok ແລະ ສະຫະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ເປີດບັ້ນໂຄສະນາ “ສຽງເພງ ຫວຽດນາມ” ຜ່ານດົນຕີພື້ນເມືອງ.
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