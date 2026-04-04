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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສືບ​ຕໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ກັບ ອີ​ຣານ ຍັງ​ບໍ່​ທັນຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ລົງ​, ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສືບ​ຕໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຈົ່ງ​ຢຸດ​ຕິ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ທະ​ຫານ ແລະ ​ເລີ່ມ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິວິ​ທີ​ໂດຍ​ໄວ.
  ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ເຂດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ Tel Aviv, ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ, ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 31 ມີ​ນາ 2026 (ພາບ: AP/Ohad Zwigenberg)  

ທ່ານ ໝາວ​ໜິງ ໂຄ​ສ​ົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ມາດ​ຕະ​ການ​ການ​ທະ​ຫານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ມາ​ດ​ຕະ​ການ​ແກ້​ໄຂພື້ນ​ຖານ, ພ້ອມ​ທັງ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຈະ​ກໍ່​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ. ຕາມຈີນ​ແລ້ວ, ມີ​ແຕ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ ແລະ ຟື້ນ​ຟູ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ​ຈຶ່ງຈ​ະ​ໄດ້​ຮັບການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຕ້ອງ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຕໍ່​ມາດ​ຕະ​ການ​ທາງ​ການ​ທູດ ​ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄ​ັ່ງ​ຕຶງ. ທ່ານ Minoru Kihara ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຍີ່​ປຸ່ນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ໂຕ​ກຽວ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ ແລະ ພວມ​ຊັ່ງ​ຊາ​ເລືຶ່ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມຫຼາຍ​ຝ່າຍ ໂດຍ ອັງ​ກິດ​ ຈັດ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz.

ລັດ​ເຊຍ ກໍ​ສະ​ແດງຫຼັກ​ໝັ້ນ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ມົດ​ສະ​ກູ ພ​້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ນຳ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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