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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂດຍ​​ເກີດ​ຈາກໄວ​ຣັດ Hanta

ມ​ີ​ປະ​ເທດ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ບັນ​ດາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂລກ​ລະ​ບາດ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ສະ​ກັດ​ກັ້​ນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ​ໄວ​ຣັດ Hanta ແຜ່​ລາມ ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ມີ​ກຸ່ມ​ຜູ​້​ໂດຍ​ສານ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ MV Hondius ແຕ່​ວັນ​ທີ 24 ເມ​ສາ, ກ່ອນ​ທີ່​​ຈະປະ​ກາດ​ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄວ​ຣັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.
  ຕົວ​ຢ່າງ​ໄວ​ຣັດຂອງ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັດ Hanta. (ພາບ: Centers for Disease Control and Prevention/Handout via REUTERS)  

ອົງ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ​ໃຕ້, ເອີ​ຣົບ, ອັງ​ກິດ​ ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ການກວ​ດ​ກາ​ຄືນ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່. ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ສູນ​ຄວບ​ຄຸມ​ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ (CDC) ​ພວມ​ຕິດ​ຕາມອາ​ການ​ຂອ​ງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​​ຖື​ສັນ​ຊາດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ໄດ້​ຂີ່​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ MV Hondius ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ. ວົງ​ການ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ໄດ້ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສຳ​ລັບ​ມະ​ຫາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນ​ລະ​ດັບ “ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ”.

ການ​ຕິດ​ເຊື້ອໄວ​ຣັດ Hanta ​ແມ່ນ​ຜ່ານ​ໂຕ​ໜູ ແລະ ສັດ​ພວກ​ແຫ້ນກິນ ຍ້ອນ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ຫຼື ທາດ​ເມືອກຂອງ​ຈຳ​ພວກ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ນັບ​ແຕ່​ເມື່ອ​ຕິດ​ເຊື້ອ ຈົນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ປະ​ກົດ​ມີ​ອາ​ການ ແມ່ນ​ດົນ​ເຖິງ 8 ອາ​ທິດ, ​ມີ​ອາ​ການ​ຄື: ​ເປັນ​ໄຂ້, ເຈັບ​ຫົວ, ເລືອດ​ອອກ​​ພາຍໃນ, ລະ​ບົບ​ຫາຍ​ໃຈ​ ແລະ ໝາກ​ໄຂຫຼັງ​ຖືກ​ຊຸດ​ໂຊມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ນັກ​ຮ​ຽນ​ຮູ້ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າກວ່າ 120 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຈັດກຽມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສແຊ​ງ​ຊາງ ປັກ​ກິ່ງ ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ກໍ​ຄື​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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