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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການຊ້ອມຜ່ານເນື້ອໃນການສວນສະ​ໜາມ​ຢູ່ ສະ​ໜາມຫຼວງ​ແດງ

ຢູ່ການຊ້ອມຜ່ານ, ບັນດານັກຮົບຂອງຄະນະກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີໜ້າພ້ອມກັບຄະນະກອງທັບຂອງ 19 ປະເທດ ໂດຍຝ່າຍລັດເຊຍເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີສວນສະໜາມໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງ.
ນັກຮົບ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ແດງ, ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ຄະນະກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ້ອມເດີນສວນສະໜາມກະກຽມໃຫ້ແກ່ພິທີສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ (9/5/1945 – 9/5/2025).

ຢູ່ການຊ້ອມຜ່ານ, ບັນດານັກຮົບຂອງຄະນະກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີໜ້າພ້ອມກັບຄະນະກອງທັບຂອງ 19 ປະເທດ ໂດຍຝ່າຍລັດເຊຍເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີສວນສະໜາມໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງ. ຕາມລຳດັບ, ຄະນະຫວຽດນາມ ຈະສວນສະໜາມຢູ່ອັນດັບທິ 8 ໃນກຸ່ມກຳລັງສາກົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຄະນະຈີນ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ. ຢູ່ການຊ້ອມ, ການສະແດງ ເຄື່ອງບໍລິພັນ, ອາວຸດຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງຂອງຄະນະບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ບັນດາຜູູ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ

ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ

ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ມີບົດຂຽນ “ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ”, ໃນນັ້ນ ເນັ້ນຫນັກເຖິງ 5 ໝວດຫນ້າທີ່, ມາດຕະການພື້ນຖານ.
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