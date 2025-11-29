Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ມີ​ວິ​ທີ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພາ​ຍຸ Koto

ຕໍ່ໜ້າການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງ ພາຍຸ, ນະຄອນດ່ານັ້ງ ພວມຮີບດ່ວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດດິນເຊາະເຈື່ອນ.

ສູນພະຍາກອນ ອຸຕຸນິຍົມ ອຸທົກກະສາດ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ພະຈິກ, ພາຍຸ Koto ເຊິ່ງແມ່ນລູກທີ 15 ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຂດທະເລ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້, ຢູ່ຫ່າງຈາກເກາະ ຊອງຕືໄຕປະມານ 230 ກີໂລແມັດ. ນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ, ພາຍຸ Koto ມີທ່າອ່ຽງປ່ຽນທິດເດີນເປັນຫຼາຍຄັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໂຄຈອນຂອງພາຍຸຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້. ຕໍ່ໜ້າການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງ ພາຍຸ, ນະຄອນດ່ານັ້ງ ພວມຮີບດ່ວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດດິນເຊາະເຈື່ອນ. ກອງບັນຊາການ ການປ້ອງກັນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນບັນດາຂັ້ນ ປະຕິບັດທິດນຳ “4 ກັບທີ່”, ກວດກາບັນດາເຂດສຳຄັນ, ກຽມພ້ອມການລະດົມກຳລັງໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ, ເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ເຮືອນຢູ່ຕື່ມອີກເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ.

ພ້ອມກັບດ່ານັ້ງ, ແຂວງແຄ້ງຮ່ວາ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຈຸດສຸມຂອງການຮັບມືກັບພາຍຸ Koto. ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງແຄ້ງຮວ່າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດການຫ້າມອອກທະເລແຕ່ເວລາ 7 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ພະຈິກ, ພາຍຫຼັງເວລາ 18ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ, ລູກເຮືອໝົດທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າຝັ່ງ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງສິນໃນນ້ຳຢູ່ໃນເຮືອນເຮືອຢ່າງເດັດຂາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ Sydney

ຫ​ວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ Sydney

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການການແນະນຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າພາກພື້ນ ດ້ວຍລະບົບມໍລະດົກໂລກທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຄື: ອ່າວຮະລອງ, ຟອງຍາ - ແກບ້າງ, ຈ່າງອານ, ໂຮ້ຍອານ, ໝິເຊີນ, ເມືອງເກົ່າເຫ້ວ, ພາລະຊາວັງທັງລອງ, ພາລະຊາວັງ ລາດຊະວົງໂຮ່.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top