ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ຮີບເຮັ່ງຮັບມືກັບຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມພາຍຫຼັງພາຍຸ ແມດມໍ
ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ຕຸລາ ເກີດຝົນຕົກລະດັບປານກາງ, ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ຝົນຟ້າຄະນອງດ້ວຍປະລິມານນ້ຳຝົນແຕ່ 40mm ຫາ 80mm… ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມໃນວົງກວ້າງ. ທ່ານ ຟານຮວ່າຍມິງ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດລະບາຍນ້ຳຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະດົມຍານພາຫະນະ, ບຸກຄະລາກອນສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານລະບາຍນ້ຳ, ຕ້ານສະພາບນ້ຳອັ່ງໃນບໍລິເວັນນະຄອນ.”
ຢູ່ແຂວງ ຖ໊າຍງວຽນ, ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຖ໊າຍງວຽນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງປະຈັນບານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດຢູ່ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ ຕ້ອງດຳເນີນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ; ກະກຽມຍານພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊີວິດອິນຊີ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລະບົບກັນເຈື່ອນໃນບໍລິເວນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ພວມຖືກເຊາະເຈື່ອນ, ນ້ຳອັ່ງ… ຍ້ອນຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມໄຫຼມາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ບັກເຄ 1, ຕາແສງ ເຕິນຕຽນ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ຖືກແຕກ. ທ່ານ ຮວ່າງງອກຮຶງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ເຕິນຕຽນ, ແຂວງລ້າງເຊີນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ກ່ອນທີ່ເຂື່ອນແຕກ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ໄດ້ແຈ້ງສະພາບການເຖິງນາຍບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດລຸ່ມອ່າງເກັບນ້ຳເພື່ອດຳເນີນການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຢ່າງທັນການ. ປັດຈຸບັນ, ທັງຕາແສງບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ສະນັ້ນ ກໍບໍ່ສາມາດວັກແທກໄດ້ປະລິມານນ້ຳໄຫຼລົງເຂດລຸ່ມເປັນແນວໃດ. ດຽວນີ້ນ້ຳຍຶງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດ້ວຍປະລິມານຫຼາຍ, ອຳນາດການປົກຄອງຕາແສງກໍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຂດເກີດເຫດໄດ້ ເພາະວ່າ ຕ້ອງເດີນຜ່ານ 3 – 4 ຈຸດນ້ຳຖ້ວມໜັກ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ”.