ຂ່າວສານ
ບັນດາທ້ອງຖິ່ນກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ວັນບຸນເລືອກຕັ້ງ
ວັນທີ 9 ມີນາ, ຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາເລືອກຕັ້ງ ແຫ່ງຊາດໂດຍທ່ານ ເຈິ່ນຊີແທັງ, ຫົວໜ້າຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ກຳມະການສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ແຂວງດັກລັກກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ທີ່ການເຮັດວຽກ ກັບຄະນະເລືອກຕັ້ງ ແຂວງ ດັກລັກ, ທ່ານເຈິ່ນຊີແທ້ງ ຕັກເຕື່ອນແຂວງດັກລັກວ່າ ຍ້ອນມີລັກສະນະພິເສດແມ່ນບໍລິເວນກວ້າງຂວາງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເປົ້າສ່ວນໜ້ອຍ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງແຂວງຕ້ອງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ກະກຽມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວິທີການຈັດການປ່ອນບັດຢູ່ບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ເປັນເຈົ້າການໝູນໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ລາຍການການເລືອກຕັ້ງ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນຈັດຂຶ້ນວັດເລືອກຕັ້ງຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປອດໄພ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ກາຍເປັນວັນບຸນ ຂອງທົ່ວປວງຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຢູ່ຮຶງອຽນ, ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຍູ້ແຮງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຜ່ານບັນດາກອງປະຊຸມ, ການຝືກອົບຮົບ, ຊ່ອງທາງສື່ມວນຊົນ, ສື່ສັງຄົມອອນໄລ…ຮັບປະກັນການກຳນົດທິດການເມືອງ, ເປັນເອກະພາບ, ຄົບຊຸດແຕ່ຂັ້ນແຂວງລົງຮອດຮາກຖານ.
ຢູ່ຮ່າຕິງ, ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ພວມໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີວິທະຍາສາດ.
ວັນທີ 9 ມີນາ, , ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງແທັງຮ້ວາໄດ້ຈັດຕັ້ງການການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກຈາກສະຖານທີ່ຖ່າຍທອດສົດ ຄະນະພັກແຂວງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຕາແສງ.