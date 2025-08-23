Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ແລະ ວັນ​ຊາດ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຈາກສັງກາດເອກະລາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດເປັນເອກະພາບ ຕະຫຼອດຮອດສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ”, ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ຕາແສງ ຫວູງເຕົ່າ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ “ຈາກສັງກາດເອກະລາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດເປັນເອກະພາບ ຕະຫຼອດຮອດສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ"

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳບັນດາພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບການຜັນແປຂອງບັ້ນລຸກຮື້ຂຶ້ນປະຕິບັດການດຳເນີນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາເມື່ອປີ 1945, ສະຖາປະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ; ໄຊຊະນະຂອງສອງບັ້ນຕໍ່ຕ້ານກູ້ຊາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ສິງກະໂປ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ (2/9/1945-2/9/2025) ແນໃສ່ເຊີດຊູຂະບວນວິວັດ 80 ປີແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ.  ໃນພິທີມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກຖືກເຊີນສິງກະໂປ ປະມານ 500 ທ່ານ, ຄະນະທຸຕານຸທູດ, ວົງການປັນຍາຊົນ, ນັກຮຽນຮູ້, ວິສາຫະກິດ, ຜູ້ແທນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

07 ເດື​ອນ​ຜ່ານ​ມາ, ຫວຽດ​ນາມ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ 11 ປະ​ເທດ

07 ເດື​ອນ​ຜ່ານ​ມາ, ຫວຽດ​ນາມ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ 11 ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການລາຍງານເດືອນ ສິງຫາ 2025.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top