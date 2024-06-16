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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 99 ປີ (ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 1925 – 21 ມິຖຸນາ 2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການພົບປະສັງສັນກັບບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ, ສຳນັກຂ່າວງານ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົມທົບ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາອົງການ, ຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຕໍ່ພາລະກິດສ້າງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີເວລາໂຄສະນາກ່ຽວກັບກອງທັບຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ທັນການ; ສ້າງບັນດາຄໍລຳ, ລາຍການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການທະຫານປ້ອງກັນຊາດ, ສ່ອງແສງນ້ຳໃຈກຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້ຢ່າງສູງຂອງທະຫານໃນການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດຊາຍແດນ, ທະເລໝູ່ເກາະ”

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ສຳນັກຂ່າວສານເຊັ່ນດຽວກັນ.

 

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນດີເດັ່ນ (ພາບ:ກະຊວງຕຳຫຼວດ)

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ລ້າງເຊີນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ກໍໄດ້ຈັດການພົບປະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 99 ປີ ແລະ ມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2024 ໃຫ້ແກ່ 50 ໃນຈຳນວນ 111 ຜົນງານສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນຳໜ້າໃນການພັດທະນາ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນຳໜ້າໃນການພັດທະນາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15/6, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບລັດວິສາຫະກິດ
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