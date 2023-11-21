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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ງານ​ບຸນ​ອອກ​ແບບ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ປີ 2023

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳສິລະປະ ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ 22 ຖະໜົນຮ່າງບ່ວມ, ເມືອງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໜອງ ຮວ່ານກຽມ ແລະ ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂບັນດາກິດຈະກຳຂອງງານບຸນອອກແບບປະດິດຄິດສ້າງຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2023.
  ການປະກວດແຟຊັນ (ພາບ: TTXVN)  

ນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ຢ່າງລຽນຕິດ, ເມືອງ ຮວ່ານກຽມ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນອອກແບບປະດິດຄິດສ້າງ ໂດຍນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕາໜ່າງບັນດານະຄອນປະດິດຄິດສ້າງຂອງອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO). ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງງານບຸນໃນບໍລິເວນເມືອງ ຮວ່ານກຽມ ແມ່ນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເຊັ່ນ: ມີເຂດວາງສະແດງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາລາຍການສິລະປະ, ແນະນຳພາບ ຈຸກຈີ, ສິລະປະພາບສີຂັດມັນ, ການປະກວດແຟຊັນ, ການສະແດງດົນຕີພື້ນເມືອງ ແລະ ທັນສະໄໝ…

ເມືອງຮວ່ານກຽມ ຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍມໍລະດົກ 190 ຢ່າງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍາກຳວັດທະນະທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (23/11/2005 - 23/11/2023), ຄະນະຄຸ້ມຄອງໜອງຮວ່ານກຽມ ແລະ ຖະໜົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນຈັດການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 17 ທັນວາ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງສືບຕໍ່ຫລຸດອາກອນ VAT ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ

ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງສືບຕໍ່ຫລຸດອາກອນ VAT ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເນື້ອໃນນີ້, ສສຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງເລື່ອງລັດຖະບານພວມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ການທີ່ສືບຕໍ່ຫລຸດຜ່ອນ 2% ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ VAT ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 (ຈາກ 10% ລົງເຫຼືອພຽງ 8%).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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