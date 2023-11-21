ຂ່າວສານ
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງງານບຸນອອກແບບປະດິດຄິດສ້າງ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2023
ນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ຢ່າງລຽນຕິດ, ເມືອງ ຮວ່ານກຽມ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນອອກແບບປະດິດຄິດສ້າງ ໂດຍນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕາໜ່າງບັນດານະຄອນປະດິດຄິດສ້າງຂອງອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO). ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງງານບຸນໃນບໍລິເວນເມືອງ ຮວ່ານກຽມ ແມ່ນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເຊັ່ນ: ມີເຂດວາງສະແດງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາລາຍການສິລະປະ, ແນະນຳພາບ ຈຸກຈີ, ສິລະປະພາບສີຂັດມັນ, ການປະກວດແຟຊັນ, ການສະແດງດົນຕີພື້ນເມືອງ ແລະ ທັນສະໄໝ…
ເມືອງຮວ່ານກຽມ ຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍມໍລະດົກ 190 ຢ່າງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍາກຳວັດທະນະທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (23/11/2005 - 23/11/2023), ຄະນະຄຸ້ມຄອງໜອງຮວ່ານກຽມ ແລະ ຖະໜົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນຈັດການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 17 ທັນວາ 2023.