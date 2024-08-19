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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ສ.ເກົາຫຼີ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຍີ່​ປຸ່ນ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ 3 ຝ່າຍ

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ປີດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍຢູ່ຄ້າຍ David, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fumio Kishida ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພ້ອມກັນຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ການນຳ 3 ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ບັນດາການນຳ 3 ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ດຳເນີນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ 3 ຝ່າຍ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງປະຫວັດສາດ, ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຄ້າຍ David  (ອາເມລິກາ) ກ່ອນນີ້ 1 ປີ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ປີດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍຢູ່ຄ້າຍ David, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden  ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fumio Kishida ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພ້ອມກັນຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ 3 ປະເທດໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈີນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.
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