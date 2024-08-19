ຂ່າວສານ
ບັນດາການນຳ ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ 3 ຝ່າຍ
ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ບັນດາການນຳ 3 ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ດຳເນີນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ 3 ຝ່າຍ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງປະຫວັດສາດ, ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຄ້າຍ David (ອາເມລິກາ) ກ່ອນນີ້ 1 ປີ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ປີດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍຢູ່ຄ້າຍ David, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fumio Kishida ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພ້ອມກັນຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ 3 ປະເທດໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ./.