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ຂ່າວສານ

ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຕ້ອງການເງິນຈຳນວນ 2.000 ຕື້ USD/ປີ ເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ຄວນປະກອບເງິນຈຳນວນປະມານ 1.000 ຕື້ USD.
  ທີ່ກອງປະຊຸມ COP 27 (ພາບ: Reuters)  

ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ຈີນ, ຈະຕ້ອງການບ້ວງເງິນລົງທຶນປະມານ 2.000 ຕື້ USD/ປີ ໃນໄລຍະແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ບົດລາຍງານໂດຍລັດຖະບານ ອັງກິດ ແລະ ອີຢິບ ພ້ອມກັນປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 08 ພະຈິກ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP27) ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ຄວນປະກອບເງິນຈຳນວນປະມານ 1.000 ຕື້ USD. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາແຫຼ່ງທຶນຈາກກອງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ຄວນປະກອບຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ປະມານ 1.400 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຮ່ວມ​ມື​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ໂທ​ລະ​ພາບ

ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຮ່ວມ​ມື​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ໂທ​ລະ​ພາບ

ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນລາຍການກະຈາຍສຽງມີຄວາມອຸດົມສູມບູນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຊ່ວຍແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງວ່ອງໄວທັນການກວ່າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.
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