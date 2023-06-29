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ຂ່າວສານ

ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍຮູບແບບໜູນຊ່ວຍນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ມີນັກຮຽນກວ່າ 1,24 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເລີ່ມເສັງວິຊາວັນນະຄະດີ - ວິຊາທຳອິດໃນບັ້ນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 2023.
ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ມີນັກອາສາສະໝັກນະຄອນຫຼວງເກືອບ 6.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍບັ້ນສອບເສັງ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເສັງດຳເນີນໄປໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ, ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ຂະແໜງສຶກສາຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັບຮາກຖານ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອໜູນຊ່ວຍນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນສອບເສັງ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດພູດອຍ, ທາງໄປມາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ… ໃນການລົງໄປກວດກາພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸໃຫ້ແກ່ບັ້ນສອບເສັງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໂດຍກົງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນກິມເຊີນ, ຕັກເຕືອນວ່າ:

“ຕ້ອງມີບັນດາແຜນການກະກຽມໃນທຸກກໍລະນີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເງື່ອນໄຂເກີດໄພທຳມະຊາດ, ນ້ຳຖ້ວມ, ການປ່ຽນແປງຜິດປົກກະຕິຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມອີກແມ່ນ ວຽກງານໜູນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນພິເສດຢູ່ເຂດພູດອຍ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີມາດຕະການໜູນຊ່ວຍນັກຮຽນ ໃຫ້ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ບັນດາເຂດເພື່ອສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ”.

ສ່ວນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ມີນັກອາສາສະໝັກນະຄອນຫຼວງເກືອບ 6.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍບັ້ນສອບເສັງໃຫ້ນັກຮຽນກວ່າ 102.000 ຄົນ ແລະ ຍາດຕິພີນ້ອງຂອງນັກຮຽນຢູ່ສະຖານທີ່ຈັດການເສັງ 189 ແຫ່ງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນໃນການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
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