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ຂ່າວສານ

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມ SEA Games 31 ໃຫ້ສຳເລັດ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນດາວຽກງານກະກຽມຈັດງານມະຫາກຳກິລານີ້ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ພ້ອມແລ້ວຮັບໃຊ້ໃຫ້ງານບຸນກິລາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນດາວຽກງານກະກຽມຈັດງານມະຫາກຳກິລານີ້ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ພ້ອມແລ້ວຮັບໃຊ້ໃຫ້ງານບຸນກິລາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ.

    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ. (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31), ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຍກງານກະກຽມຈັດຕັ້ງ SEA Games 31.

ຕາມຄະນະຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ແລ້ວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນດາວຽກງານກະກຽມຈັດງານມະຫາກຳກິລານີ້ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ພ້ອມແລ້ວຮັບໃຊ້ໃຫ້ງານບຸນກິລາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ SEA Games 31, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ພິທີໄຂ, ພິທີອັດຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ; ຈັດພາຫະນະດ້ານຄົມມະນາຄົມຮັບໃຊ້ຄະນະນັກກິລາ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນ ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໃນເວລາຈັດ SEA Games 31.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສິ້ນສຸດການລາດຕະເວນປະສົມຢູ່ເຂດທະເລໃກ້ກັບເຂດກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນຢູ່ເຂດອ່າວພາກເໜືອ

ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສິ້ນສຸດການລາດຕະເວນປະສົມຢູ່ເຂດທະເລໃກ້ກັບເຂດກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນຢູ່ເຂດອ່າວພາກເໜືອ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ຈະສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເວົ້າລວມ, ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ 2 ປະເທດເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ.
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