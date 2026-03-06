ຂ່າວສານ
ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບທາງພາກໃຕ້
ໃນຊຸມມື້ນີ້, ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນໃນທົ່ວທຸກແຫ່ງ ພວມຫ້າງຫາກະກຽມໃຫ້ວັນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນນັ້ນ, ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ປ່ອນບັດແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ ນັ້ນແມ່ນຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກຳລັງທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ທະເລ ຫຼື ພວມເດີນທະເລພ້ອມກັບຊາວປະມົງໄປຂຸດຄົ້ນສິນທະເລປະຕິບັດພັນທະພົນລະເມືອງຂອງຕົນ.
ໃນການເດີນທະເລ, ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາ ໄດ້ເລືອກເອົາກຳປັ່ນ ເຈື່ອງຊາ ເລກ 04 ເປັນສູນຈັດການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາກຳປັ່ນປະຈຳການ ແລະ ຊາວປະມົງທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລ. ທ່ານຮ້ອຍໂທ ຟານຊີ້ທ້ຽນ, ພະນັກງານການເມືອງກຳປັ່ນ ເຈື່ອງຊາ ເລກ 04, ກອງກຳປັ່ນເລກ 1, ກອງພົນນ້ອຍ 125, ທະຫານເຮືອເຂດ 2, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງກຳປັ່ນໄດ້ຊາບຊຶມໜ້າທີ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ກະກຽມຫ້ອງເລືອກຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເນື້ອໃນໂຄສະນາ, ປ້າຍຄຳຂວັນຕາມການແນະນຳ; ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ”.
ສ່ວນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໂດຍຂ້າມໄປນັບຮ້ອຍໄມທະເລໃນເງື່ອນໄຂຄື້ນໃຫຍ່ ລົມແຮງ, ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກທີ 10 (ຕາແສງ ເຟືອກທັງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ໄດ້ນຳເອົາຫີບປ່ອນບັດມາສູ່ພະນັກງານ, ພາລະກອນກວດກາການປະມົງ, ຕຳຫຼວດທະເລ ທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນທະເລ. ພາຍຫຼັງ 7 ມື້ຂອງການເດີນທາງ, ວຽກງານເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາຢູ່ທະເລໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ຮັບປະກັນສິດທິຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ແນວໜ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ.