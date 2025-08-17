Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັກ​ນິງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິບັດ​ສຳ​ເລັດ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ, ການນຳແຂວງບັກນິງໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການລົງທຶນອອກໃໝ່ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ FDI 9ແຫ່ງ ແລະ ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ 7 ແຫ່ງ, ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການດັດປັບເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ FDI 9ແຫ່ງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ສິງຫາ, ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນປີ 2025 ຂອງແຂວງບັກນິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ປາດຖະໜາຢາກບັນດາໂຄງການ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງວິສາຫະກິດຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວເພື່ອສ້າງບັນດາໂຄງການເສດຖະກິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງບັກນິງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີທາງແຂວງບັກນິງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດພື້ນຖານປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ເປັນມິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການໂດຍໄວທີ່ສຸດ, ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມລະດັບຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງຄື: ສະໜາມບິນ ຢາບິ່ງ, ເສັ້ນທາງຄວາມໄວ້ສູງເຊື່ອມຕໍ່ ສະໜາມບິນ ກັບຮ່າໂນ້ຍ… ພ້ອມທັງ, ຢຶດໝັ້ນກັບບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳຄື: ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ການລົງທຶນກະສິກຳເພື່ອສືບຕໍ່ຮັກສາຖານະບົດບາດບົນເວທີສາກົນ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ, ການນຳແຂວງບັກນິງໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການລົງທຶນອອກໃໝ່ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ FDI 9ແຫ່ງ ແລະ ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ 7 ແຫ່ງ, ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການດັດປັບເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ FDI  9ແຫ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈາກ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ປີ 1945 ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ທົ່ວ​ທັງ​ຊາດ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈາກ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ປີ 1945 ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ທົ່ວ​ທັງ​ຊາດ

ຜ່ານໄລຍະ 80ປີ, ຮ່າໂນ້ຍໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສູນການເມືອງ, ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ຫົວໃຈຂອງທົ່ວປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສູນກາງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top